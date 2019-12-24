С начала следующего года за посылки дороже 200 евро придётся платить налог

С начала следующего года за посылки дороже 200 евро придётся платить налог

Начиная с 1 января посылки, ввозимые через международные почтовые отправления, стоимость которых превышает 200 евро, будут облагаться налогом.

Эти изменения коснутся физических лиц, которые получают товары для личного пользования в ходе коммерческих сделок, пишет publika.md. Таким образом, физические лица, получающие посылки, не предназначенные для продажи и внутренняя стоимость которых не превышает 200 евро, будут освобождены от уплаты таможенных платежей (НДС, акцизы, таможенные сборы).

В тех случаях, когда внутренняя стоимость превышает необлагаемый налогом предел в 200 евро, физлица будут платить таможенные пошлины, исходя из облагаемой стоимости товаров.

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