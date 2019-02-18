С начала предвыборной кампании социалисты провели свыше 7100 встреч и пообщались с более чем 400 тысячами граждан (ВИДЕО)

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С начала предвыборной кампании депутаты и активисты Партии социалистов провели более 7100 встреч, в рамках которых они проинформировали граждан о своей предвыборной платформе и программе развития страны в предстоящие 4 года. В общей сложности социалистам удалось пообщаться с порядка 400 тысячами граждан Республики Молдова.

Об этом в рамках пресс-конференции заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. По ее словам, в рамках встреч граждане поднимали самые разные вопросы, исходя из своих нужд и потребностей.

Кроме того, Гречаный отметила, что все это время социалисты наблюдали и за деятельностью своих электоральных конкурентов и констатировали, что представители власти полностью используют имеющийся у них административный ресурс. К админресурсу прибегают и спойлеры правящей партии, которые, к тому же, активно раздают избирателям предвыборные “подарки” и обливают грязью других конкурентов. Лидер ПСРМ отметила, что это им не поможет, и выразила уверенность в том, что граждане давно определились со своим выбором.