С начала ноября подтвердились 4 случая кори, ещё 9 находятся под подозрением

С начала текущего месяца в Молдове подтвердились 3 случая кори в Сороках, диагностированные ранее, и один – в Анений Ной. Ещё 9 случаев кори в Сороках находятся на стадии изучения.

По данным Национального агентства общественного здоровья, один случай кори был зарегистрирован у жительницы села Егорень Сорокского района, которая недавно находилась в гостях в украинском городе Львов. Другие случаи заболевания были зафиксированы у людей, которые находились в контакте с инфицированными.

Стоит отметить, что в период с 1 января по 7 ноября в Молдове было подтверждено 315 случаев кори. Самое большое количество заболеваний было зарегистрировано в августе (234 случаев). В сентябре было подтверждено ещё 32 случая, а в октябре ещё 9, три из которых в Кишинёве и 6 в Сороках.

Чаще всего случаи заболевания были зарегистрированы в: Чадыр-Лунге (164), Вулканештах (35), Дрокии (21), Унгенах (20), Кишинёве (15), Тараклии (12), Кагуле (10), Кантемире (10), Окнице (7), Ниспоренах (4), Сороках (4), Глодянах (3), Хынчештах (1), Рышканах (1), Тирасполе (1). На всей территории страны сохраняется жёлтый код в связи с заболеванием.