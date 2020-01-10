С начала недели более 7 000 граждан обратились в “скорую”

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С 6 по 8 января Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи зарегистрировал 7 146 обращений. 2 487 человек, 1 880 взрослых и 607 детей, были госпитализированы.

С начала недели поступило 1 446 запросов от пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, в том числе от 17 пациентов с острым коронарным синдромом. На неврологические состояния пришлось 995 обращений, из которых 89 инсультов.

В течение этого периода врачи приняли 763 пациента с ОРВИ, из которых 429 – дети. Были госпитализированы 195 пациентов: 41 взрослый и 154 ребёнка. Также было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с 16 пострадавшими. 14 человек были доставлены в больницу.