С начала недели более 6 600 пациентов по всей стране обратились в “скорую”

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С 16 по 18 декабря Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи зарегистрировал 6 653 обращения, из которых 5 305 – от взрослых пациентов. 2 706 человек были госпитализированы: это 2 020 взрослых и 686 детей.

С начала недели поступило 1 538 запросов от пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, в том числе от 17 пациентов с острым коронарным синдромом. На неврологические состояния пришлось 937 обращений, из которых 110 инсультов.

Общее число пациентов с травмами составило 478. В результате 30 дорожно-транспортных происшествий пострадали 36 человек, в том числе 4 ребёнка.

За отчётный период у 14 человек было диагностировано отравление угарным газом. 18 декабря в результате отравления угарным газом были госпитализированы 4 жителя Чимишлийского района: 70-летняя женщина и 3 несовершеннолетних. В тот же день в Ниспоренском районе было зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом: пострадали 2 взрослых и 1 ребёнок.