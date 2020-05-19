С начала месяца в Молдове зарегистрировали 8 случаев АЧС

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В период с 1 по 15 мая на территории Республики Молдова было зарегистрировано восемь новых случаев африканской чумы свиней (АЧС).

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, один очаг африканской чумы свиней был выявлен в Рышканском районе. 5 мая вблизи села Браниште обнаружили трупы двух кабанов, у которых было выявлено наличие АЧС.

Вторая вспышка была зафиксирована в природном заповеднике “Пэдуря Домняскэ”. Там нашли 6 мертвых диких кабанов. Экспертиза также выявила у них чуму.

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