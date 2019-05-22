С начала мая зарегистрировано 3 новых случая кори

С начала мая зарегистрировано 3 новых случая кори

С мая было выявлено три новых случая заболевания корью. Два из них – в Отачь Окницкого района, ещё один – в Кишинёве.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в марте было зарегистрировано 14 случаев кори, а в апреле – 2 случая. В период с января по апрель было зарегистрировано 20 случаев заболевания, пишет tv8.md.

Территории, пораженные корью с 1 января 2018 года по настоящее время: Чадыр-Лунга (164 случая), Вулканешты и Сороки (35), Кишинёв (30), Дрокия (21), Унгены (20), Окница (13), Тараклия (12), Кагул (10), Кантемир (10), Ниспорены (4), Глодяны (3), Хынчешты, Рышканы, Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ и Тирасполь – по 1 случаю.

Всего в период с 1 января 2018 года по 20 мая 2019 года было подтверждено 363 случая заболевания корью.

 

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