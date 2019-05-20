С начала этого года возросло число туристов, посетивших Республику Молдова

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В период с января по март 2019 года туристические агентства и туроператоры предоставили свои услуги 38,3 тысячам туристам, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число молдаван, отправившихся на отдых за границу, сократилось на 5%.

Согласно полученным данным, 1 800 иностранных туристов, посетивших РМ в период с января по март текущего года, воспользовались услугами туристических агентств и туроператоров. 74% из них приехали в Молдову, чтобы отдохнуть и развлечься, 20,5% – ради бизнеса и в профессиональных целях, а 4,7% – чтобы подлечиться, передаёт jurnal.md.

Большинство иностранцев, посетивших нашу страну, приезжают из Румынии (23,9%), Украины (10,3%), Российской Федерации (9,7%), Австрии (8,1%), Великобритании и Северной Ирландии (6,6%), Франции (5,5%), Италии (5,1%), Болгарии (5,0%), Польши (3,2%), США (2,8%), Германии (2,6%), Турции (2,5%), Армении (2,4%), Израиля (1,2%), Швейцарии (1,0%), Китая и Японии (по 0,8%), Испании (0,6%).

С другой стороны, число молдаван, которые выехали за границу посредством туристических агентств, составило 26,4 тысяч, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство молдавских граждан выехали за границу на отдых (96,2%). Они, в основном, предпочли путешествия в Румынию (33,2%), Египет (21,3%), Болгарию (11,4%), Украину (7,4%), Турцию (3,5%), Эквадор (3,0%), Венгрию (2,4%), Италию (2,2%), ОАЭ (1,9%), Австрию (1,4%), Россию и Чехию (по 1,0%), Испанию (0,9%), Грецию, Францию, Германию и Китай (по 0,8%).