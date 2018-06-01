С начала этого года в Молдове зарегистрировано 28 случаев кори

Согласно данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из общего числа пациентов, 21 случай (75%) зарегистрирован у ромов.

В большинстве случаев пострадавшие лица не были вакцинированы против кори ни одной дозой. Только два пациента получили две дозы вакцины, последняя – в 2002 году. Большая часть заболевших – дети: на них приходится почти половина случаев. Заболевание также затронуло трех детей в возрасте до одного года, которые не могли быть вакцинированы против кори, пишет moldpres.md.

Корь в шесть раз заразительнее гриппа и опасна осложнениями, такими как бронхит, пневмония, энцефалит. Максимальный уровень заболеваемости отмечается в зимние месяцы.

Тревожной остается ситуация с корью и в других странах. Так, в Румынии в 2017-2018 годах зарегистрирован 12991 человек, заразившийся корью, из них 52 скончались. В Украине в течение этого года зарегистрировано 12824 пациента, заболевших корью. Повышенная заболеваемость отмечается во Франции, Грузии, Греции, Италии, Сербии.