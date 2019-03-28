С начала этого года на дорогах страны произошло 73 ДТП с участием несовершеннолетних: трое детей погибли, 62 – получили травмы

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Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество аварий с участием детей сократилось. Так, в прошлом году за этот же период на дорогах страны произошло 80 ДТП, в результате которых погибли 4 ребёнка, а ещё 71 пострадал.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Национального инспектората патрулирования проводят теоретические и практические занятия в учебных заведениях по всей стране на тему безопасности дорожного движения. Сотрудники НИП рассказывают детям о правилах дорожного движения и объясняют, как передвигаться по дорогам общего пользования в качестве пешеходов, пассажиров или велосипедистов.

Посредством этих уроков НИП стремится заострить внимание детей на том, что их безопасность во многом зависит от соблюдения правил движения, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования. В то же время Нацинспекторат патрулирования рекомендует родителям:

не оставлять детей без присмотра;

не разрешать детям играть на дорогах общего пользования или рядом с ними;

объяснять детям, что они должны пересекать дорогу только в специально отведённых местах.