С начала этого года молдаване потратили 4,3 млрд леев на онлайн покупки из-за границы

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С начала текущего года граждане Республики Молдова купили товары из-за границы на 4,3 млрд леев, что в два раза больше по сравнению с 2016 годом, когда стоимость покупок онлайн из-за рубежа едва достигала 2 млрд леев. Этот рынок ежегодно регистрирует рост в 30%, являясь самым динамичным в Молдове.

По мнению экономиста Вячеслава Ионица, в 2020 году затраты на онлайн покупки из-за границы достигнут 6 млрд леев, а через три года перешагнут уровень в 10 млрд леев, передаёт moldpres.md.

– Безусловно, что рано или поздно этот рынок должен вызвать интерес у правительства с точки зрения его налогообложения, – отметил Ионица.

Чаще всего жители Молдовы заказывают из-за границы товары личного пользования небольшой стоимости, которые в соответствии с действующим законодательством не подлежат налогообложению в случае импорта. Но часть этой суммы используется для онлайн развлечений, которые, по мнению правительства, должны облагаться налогом, и это налогообложение должно быть учтено в фискальной политике на следующий год.