С начала года зарегистрировано более 30 преступлений с применением огнестрельного оружия

С начала года зарегистрировано более 30 преступлений с применением огнестрельного оружия

31 преступление с использованием огнестрельного оружия было зарегистрировано в первые 3 месяца этого года. По данным Генерального инспектората полиции, треть преступлений совершены с использованием незаконно хранимого оружия.

В большинстве случаев речь идёт о пневматическом оружии, пишет publika.md. Нарушители использовали оружие при совершении хулиганских действий, для угроз и грабежей. Также было зафиксировано 2 случая убийства по неосторожности.

В ходе проведённых проверок полицейские составили 336 протоколов. В большинстве случаев – за нарушение правил перерегистрации оружия, а также нарушение правил хранения и использования.

В прошлом году правоохранители конфисковали около 800 единиц оружия и 5 700 боеприпасов, хранящихся незаконно. В настоящее время в Молдове почти 60 000 человек на законных основаниях владеют более 71 000 единиц оружия.

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