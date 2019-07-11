С начала года выявлено 23 случая бешенства у животных

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В течение первых шести месяцев текущего года случаи заболевания бешенством были обнаружены у 23 животных в 13 районах страны. Для сравнения, за тот же период 2018 года бешенство обнаружили у 35 животных в 20 районах.

Случаи заболевания бешенством зарегистрировали у 7 диких животных: 5 у лисиц, по одному у барсука и ласки, пишет realitatea.md. Кроме того, 16 случаев бешенства выявили у домашних животных. Среди них – 7 собак, 6 коров, 2 кошки и 1 коза.

Наибольшее количество случаев бешенства зарегистрировано в Штефан-Водэ – 6. 3 случая выявлены в Глодянском районе, а также по 2 случая в Страшенском, Сынжерейском и Флорештском районах.