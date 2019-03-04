С начала года в стране произошло 26 аварий, в 13 из которых погибли или пострадали люди (ВИДЕО)

0

По данным Национального инспектората патрулирования (НИП), в январе и феврале 2019 года на территории Молдовы произошло 26 ДТП, 13 из которых – серьёзные. В результате аварий скончались 3 человека, а 14 получили травмы.

Тем не менее, согласно цифрам, представленным НИП, количество аварий сократилось на 10 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению представителей Нацинспектората патрулирования, аварии нередко происходят из-за того, что некоторые водители позволяют себе садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Так, например, только в первый месяц года, патрульные поймали более 300 нетрезвых водителей. Из них более 270 находились в состоянии алкогольного опьянения выраженной степени. Однако это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на хорошую тенденцию, новые поправки в законодательство, введённые в декабре 2018 года, не заставили некоторых водителей быть более ответственными, и они по-прежнему садятся пьяными за руль, ставя в опасность свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.