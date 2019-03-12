С начала года в столице за неправильную парковку оштрафовано порядка полтысячи водителей: НИП призывает водителей к порядку

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Согласно анализу, проведённому Национальным инспекторатом патрулирования, за последние годы дорожное движение в столице стало интенсивнее. Было также установлено, что самыми оживлёнными секторами Кишинёва являются Центр, Рышкановка и Буюканы.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, в первые два месяца текущего года было зарегистрировано около 10 000 водителей, которые нарушили правила дорожного движения на территории столицы. Кроме этого, с начала текущего года в муниципии Кишинёв за незаконную парковку было оштрафовано более 450 водителей.

Стоит отметить, что самыми частыми и самыми серьёзными нарушениями стали: парковка автомобиля на остановках общественного транспорта, незаконная остановка машины с включённой системой сигнализации, парковка автомобилей на обочинах дороги, маневрирование с одной полосы на другую без использования световых сигналов. Эти нарушения приводят к образованию пробок и замедлению дорожного движение в столице.

В связи с этим сотрудники НИП призывают водителей соблюдать ПДД, быть внимательными, осторожными и терпеливыми для того, чтобы обеспечить в столице безопасное и быстрое дорожное движение.