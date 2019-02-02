С начала года в службу 112 поступило около 300 000 звонков

0

С начала года в Единую службу экстренных вызовов 112 обратились около 300 000 раз. Большинство запросов было отправлено в службу Скорой помощи – 79,1%. Процент звонков, поступивших в полицию, составил 23,2%, а в пожарную службу – 2,4%.

С точки зрения географического положения, большинство звонков поступили из столицы и Бельц, а также Оргеевского и Яловенского районов, пишет tvrmoldova.md. Согласно статистике, во время сильного снегопада количество звонков увеличилось на 20%, достигнув 13 000 в день.

В январе процент звонков, которые нельзя назвать срочными, составил 63%, что на 5% ниже по сравнению с прошлым годом. Большинство подобных звонков были сделаны детьми школьного возраста.