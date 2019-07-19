С начала года в Приднестровье спасли 20 человек

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За 6 месяцев в Приднестровье было зарегистрировано 8 чрезвычайных ситуаций (на 2 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Из них 3 случая техногенного и 5 – природного характера. В то же время за отчётный период пожарные выезжали 162 раза на тушение огня – на 8 больше, чем в прошлом году, пишет novostipmr.com.

Как отмечает источник, за полгода материальный ущерб от пожаров составил 1 млн 284 тыс. рублей, что на 2 млн меньше по сравнению с этим же периодом 2018 года. Пожары в этом полугодии унесли 13 жизней.

Всего за первое полугодие спасатели сохранили 20 жизней. Из них 5 человек спасли на воде и 9 человек – из пожаров. Кроме этого, при других обстоятельствах спасатели оказали помощь 6 людям.