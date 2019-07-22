С начала года в налоговой зарегистрировали около 6000 договоров аренды

С начала года в налоговой зарегистрировали около 6000 договоров аренды

Около 6 000 договоров аренды зарегистрировано в Государственной налоговой службе в течение первого полугодия 2019 года. В бюджет поступили доходы в размере 10,6 млн леев, что на 2,9 млн леев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет moldpres.md, за отчётный период было выявлено 2 806 физических лиц, сдающих в аренду недвижимое имущество без регистрации контрактов в соответствии с законодательством. Налоговые инспекторы провели проверки 323 физических лиц, сдающих в аренду недвижимое имущество, обеспечив таким образом поступление в бюджет средств в виде дополнительных платежей – 417,4 тыс. леев.

Согласно законодательству, лица, сдающие в аренду недвижимость, обязаны уплатить налог в размере 7% от полученных доходов. Лиц, уклоняющихся от уплаты данных налогов, ждут штрафные санкции.

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