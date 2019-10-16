С начала года в налоговой зарегистрировали более 9 000 договоров аренды

0

За девять месяцев текущего года в Государственной налоговой службе было зарегистрировано более 9 500 договоров аренды недвижимого имущества. В бюджет поступили доходы в размере 16 млн леев, что на 4,8 млн леев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре 2019 года ГНС продолжила проводить проверки физических лиц, сдающих в аренду недвижимое имущество. Так, с января по сентябрь было выявлено 4 122 физических лица, сдающих в аренду недвижимость без регистрации в соответствии с законодательством, пишет moldpres.md.

Налоговые инспекторы провели 520 проверок, по итогам которых в бюджет дополнительно было перечислено базовых платежей на 587,4 тыс. леев, пеней на 29,4 тыс. леев и штрафов на 89,3 тыс. леев.