С начала года в Молдове сдано в эксплуатацию на 20% меньше нового жилья

С начала года в Молдове сдано в эксплуатацию на 20% меньше нового жилья

В период с января по сентябрь 2018 года в Молдове было введено в эксплуатацию 3 930 жилищ (квартир и индивидуальных жилых домов) общей площадью 315 тысяч квадратных метров, что на 20,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные предоставило Национальное бюро статистики, пишет cotidianul.md. Согласно этим данным, в городской среде было введено в эксплуатацию 3 456 жилых помещения общей площадью 256,9 тысяч квадратных метров, или на 29,4% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. А в сельской местности – 474 жилых домов общей площадью 58,1 тысяч квадратных метров, что на 81,6% больше, чем в прошлом году.

По региональному профилю сократилось количество сданных в эксплуатацию жилых помещений в следующих регионах: в Кишиневе – на 28,4%, в центральных районах – на 1,8%, в Гагаузии – на 0,2%.  А рост был зарегистрирован в северном регионе (на 53,2%) и на юге (на 6,8%).

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