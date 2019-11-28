С начала года в Молдове из дома ушли более 700 детей

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По данным полиции, только в период с 25 по 28 ноября было зарегистрировано 13 случаев ухода несовершеннолетних из дома или учреждений социальной защиты. 8 детей были обнаружены сотрудниками полиции. Местонахождение ещё четверых предстоит установить.

Как пишет publika.md, за первые десять месяцев текущего года 740 детей находились в розыске. 534 несовершеннолетних ушли из дома, а 206 покинули центры социальной защиты.

Если ребёнок пропал, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют родителям немедленно обращаться в полицию по телефону 112 или в службу телефонной детской помощи по номеру 116 111.