С начала года в Молдове из дома ушли более 700 детей

С начала года в Молдове из дома ушли более 700 детей

По данным полиции, только в период с 25 по 28 ноября было зарегистрировано 13 случаев ухода несовершеннолетних из дома или учреждений социальной защиты. 8 детей были обнаружены сотрудниками полиции. Местонахождение ещё четверых предстоит установить.

Как пишет publika.md, за первые десять месяцев текущего года 740 детей находились в розыске. 534 несовершеннолетних ушли из дома, а 206 покинули центры социальной защиты.

Если ребёнок пропал, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют родителям немедленно обращаться в полицию по телефону 112 или в службу телефонной детской помощи по номеру 116 111.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md