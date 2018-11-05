С начала года в Молдове из дома сбегали 487 детей: полиция даёт рекомендации родителям по этому поводу

С начала года в Молдове из дома сбегали 487 детей: полиция даёт рекомендации родителям по этому поводу

Ежедневно полиция регистрирует 2 – 5 случаев пропажи детей. С начала текущего года 487 детей сбежали из дома, из которых 251 девочка и 277 мальчиков.

По данным полиции, исчезновение ребёнка требует оперативного вмешательства органов правопорядка и гражданского общества. Так, в этом году в результате вовремя предпринятых мер благополучно было найдено в течение 24 часов 332 ребёнка, 89 детей были возвращены домой в течение 48 часов и 188 – в течение более чем 48 часов.

Основными причинами того, что дети сбегают с дома являются: отсутствие контроля со стороны родителей, страх перед реакцией старших на школьную ситуацию или на ошибку, допущенную ребёнком, плохое финансовое положение семьи, семейные конфликты, а также результат отъезда родителей на заработки. С начала текущего года было возбуждено 23 уголовных дела по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, которое, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом в размере до 25 000 леев или общественными работами на срок до 120 часов.

Чтобы предотвратить побег ребёнка из дома полиция рекомендует родителям:

  • постоянно проявлять интерес в отношении ребёнка, стараться, чтобы он доверял вам;
  • обращать внимание на любые негативные перемены в его поведении и призывать совместно решить проблему;
  • разговаривать с ребёнком и устанавливать правила поведения, когда он находится на улице;
  • учить детей отпрашиваться у взрослых, прежде чем куда-то отправиться, а также сообщать куда и к кому они идут;
  • объяснять, что разговаривать с незнакомыми людьми и принимать от них подарки – это опасно для жизни;
  • убедиться в том, что ребёнок знает полные имена и номера телефонов своих родителей, а также адрес, по которому он проживает;
  • учить тому, что в случае, если ребёнок потеряет на улице родителя из виду, то ему стоит оставаться на месте и позвонить в полицию;
  • не перебарщивать с ограничениями для детей, так как это может вызвать полный отказ от ваших правил;
  • если взрослые будут реагировать жёстко и агрессивно, то есть риск, что ребёнок снова сбежит;
  • если вы чувствуете, что ситуация с вашим ребёнком выходит из-под контроля, обратитесь к специалисту в этой области (психологу, учителю, полицейскому, социальному работнику).

В случае пропажи ребёнка следует сохранять спокойствие и немедленно обратиться в полицейский участок или позвонить в Службу 112.

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