С начала года в Молдове более 300 детей стали жертвами сексуального насилия

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В этом году прокуратурой было зафиксировано более 300 случаев сексуального насилия над детьми. Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, чаще всего агрессорами являются родители, законные представители и другие лица, занимающиеся уходом и воспитанием детей.

Кроме того, в целях сексуальных домогательств всё чаще стали использоваться мобильные телефоны и социальные сети, пишет publika.md. Также проявления сексуального насилия встречаются среди старших учеников по отношению к детям младшего возраста.