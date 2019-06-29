С начала года в Гагаузии случилось вдвое меньше пожаров, чем годом ранее

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С начала года в Гагаузской автономии зарегистрировано вдвое меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии, с начала года произошло 202 возгорания, из которых 126 – сухой травы, 33 – мусора, и 43 – пожара. Как пишет gagauzinfo.md, в 2018-м их было 97, возгораний мусора – 13, и сухой травы – 56.

В целях предотвращения пожаров спасатели призывают граждан не разжигать костров в ветреную погоду, возле зданий и легко воспламеняющихся материалов. Также нельзя доверять огонь и уход за ним несовершеннолетним.