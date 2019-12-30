С начала года сотрудниками НАЦ изъято имущество на 2,5 млрд леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на 5 000 000 леев, а с начала года – почти на 2,5 млрд леев. Это отражено в докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно пресс-службе НАЦ, отдел аналитики провёл на прошлой неделе 6 операционных анализов и 1 стратегический по уголовным делам, а ещё 52 находятся в процессе исследования. Юридический отдел осуществил антикоррупционную экспертизу 21 законодательного проекта и направил 12 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 899 материалов, из которых 33 – жалобы.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступил 51 звонок, 1 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 8 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 6 – в пенитенциарных учреждениях, 2 – на дому.