С начала года прокуроры направили в суд более 7 000 обвиняемых

С начала года прокуроры направили в суд более 7 000 обвиняемых

В течение первых 6 месяцев текущего года 647 прокуроров по всей стране рассмотрели 30 882 дела, из которых 10 561 уголовное дело было завершено.

В общей сложности прокуроры передали в суд 6 851 уголовное дело в отношении 7 876 лиц, причастных к совершению 7 684 правонарушений. В их числе:

  • 1 891 дело – преступления против собственности;
  • 569 дел – нарушения ПДД;
  • 470 дел – незаконный оборот наркотиков;
  • 435 дел – хулиганство;
  • 163 дела – преступления против правосудия;
  • 106 дел – коррупция и превышение полномочий;
  • 73 дела – преднамеренное нанесение вреда здоровью человека;
  • 77 дел – экономические преступления;
  • 69 дел – умышленное убийство;
  • 63 дела – изнасилования;
  • 28 дел – злоупотребление властью;
  • 12 дел – военные преступления;
  • 2 707 дел – другие категории правонарушений.

По 122 уголовным делам были привлечены к ответственности лица, признавшие свою вину. Решения о прекращении судебного преследования были приняты по 3 690 уголовным делам.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md