С начала года прокуроры направили в суд более 7 000 обвиняемых

В течение первых 6 месяцев текущего года 647 прокуроров по всей стране рассмотрели 30 882 дела, из которых 10 561 уголовное дело было завершено.
В общей сложности прокуроры передали в суд 6 851 уголовное дело в отношении 7 876 лиц, причастных к совершению 7 684 правонарушений. В их числе:
- 1 891 дело – преступления против собственности;
- 569 дел – нарушения ПДД;
- 470 дел – незаконный оборот наркотиков;
- 435 дел – хулиганство;
- 163 дела – преступления против правосудия;
- 106 дел – коррупция и превышение полномочий;
- 73 дела – преднамеренное нанесение вреда здоровью человека;
- 77 дел – экономические преступления;
- 69 дел – умышленное убийство;
- 63 дела – изнасилования;
- 28 дел – злоупотребление властью;
- 12 дел – военные преступления;
- 2 707 дел – другие категории правонарушений.
По 122 уголовным делам были привлечены к ответственности лица, признавшие свою вину. Решения о прекращении судебного преследования были приняты по 3 690 уголовным делам.
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