С начала года прокуроры направили в суд более 7 000 обвиняемых

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В течение первых 6 месяцев текущего года 647 прокуроров по всей стране рассмотрели 30 882 дела, из которых 10 561 уголовное дело было завершено.

В общей сложности прокуроры передали в суд 6 851 уголовное дело в отношении 7 876 лиц, причастных к совершению 7 684 правонарушений. В их числе:

1 891 дело – преступления против собственности;

569 дел – нарушения ПДД;

470 дел – незаконный оборот наркотиков;

435 дел – хулиганство;

163 дела – преступления против правосудия;

106 дел – коррупция и превышение полномочий;

73 дела – преднамеренное нанесение вреда здоровью человека;

77 дел – экономические преступления;

69 дел – умышленное убийство;

63 дела – изнасилования;

28 дел – злоупотребление властью;

12 дел – военные преступления;

2 707 дел – другие категории правонарушений.

По 122 уголовным делам были привлечены к ответственности лица, признавшие свою вину. Решения о прекращении судебного преследования были приняты по 3 690 уголовным делам.