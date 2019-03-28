С начала года потребители получили почти полмиллиона леев в качестве компенсаций

С начала года потребители получили почти полмиллиона леев в качестве компенсаций

По данным Министерства экономики и инфраструктуры, в первые месяцы 2019 года в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком поступило более 255 жалоб.

Сотрудники учреждения рассмотрели 172 жалобы. 72 были перенаправлены в другие компетентные органы, а ещё 11 находятся на рассмотрении, пишет realitatea.md. В результате, в 15 случаях потребителям была возмещена стоимость приобретённых товаров на общую сумму 488 976,26 леев. В процессе рассмотрения 37 жалоб были наложены штрафы на общую сумму 52 900 леев.

Наиболее частыми случаями, с которыми граждане обращались в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком, стали: товары несоответствующего качества, несоответствующие услуги, нарушения правил торговли и нарушения в области общественного питания.

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