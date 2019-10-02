С начала года полиция изъяла у населения более 300 единиц оружия (ФОТО)

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Генеральный инспекторат полиции активизировал процесс контроля за незаконно хранящимся у граждан оружием.

В результате ряда мер, принятых полицией, из обращения было изъято большое количество оружия, техническое состояние которого не соответствует основным требованиям безопасности. Также было изъято повреждённое, непригодное для использования, самостоятельно изменённое, незаконно хранимое, конфискованное или добровольно сданное оружие. Так, в течение нескольких лет в Молдове уничтожили 18 650 единиц огнестрельного оружия.

В настоящее время на складе оружия ГИП временно хранятся 1 583 единицы оружия, изъятые в 2016-2018 годах (пулемёты, карабины, пистолеты, револьверы, газовые пистолеты, пневматические пистолеты, самодельные пистолеты, различные детали для оружия и т. д.).

С начала текущего года подразделениями полиции обнаружено и зарегистрировано 305 повреждённых единиц оружия, оружие с незаконно изменённой конструкцией, а также незаконно хранимое оружие.