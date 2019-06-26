С начала года по вине пьяных водителей произошло 60 ДТП, в которых погибло почти 2 десятка человек

С начала года по вине пьяных водителей произошло 60 ДТП, в которых погибло почти 2 десятка человек

Несмотря на рост штрафов и иные профилактические меры, предпринимаемые полицией, водители продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Последствия таких действий очевидны: большое количество ДТП, в которых гибнут или получают травмы водители, пассажиры и пешеходы.

По этой причине с начала года произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек погибли и 63 получили травмы. Также полицейские остановили 1 710 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Сотрудники НИП напоминают, что водители, севшие за руль автомобиля нетрезвыми, останутся без водительских прав. Восстановить документ они смогут только после того, как пересдадут экзамен по вождению и пройдут специальный курс о рисках употребления спиртного.

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