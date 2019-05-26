С начала года патрульные выявили более 20 водителей, предлагавших взятки

С начала года патрульные выявили более 20 водителей, предлагавших взятки

21 водитель понесёт наказание за попытку подкупа патрульных инспекторов. Им грозят штрафы и тюремные сроки.

Мероприятия по борьбе с активной коррупцией проводились в период с января по май этого года. Нарушители предлагали сотрудникам полиции суммы от 100 до 10 000 леев, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, отсутствие водительских прав и другие нарушения ПДД. 7 случаев из 21 были зарегистрированы в Кишинёве, передаёт jurnal.md.

Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 6 лет и штрафы в размере от 100 000 до 200 000 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md