С начала года патрульные выявили более 20 водителей, предлагавших взятки

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21 водитель понесёт наказание за попытку подкупа патрульных инспекторов. Им грозят штрафы и тюремные сроки.

Мероприятия по борьбе с активной коррупцией проводились в период с января по май этого года. Нарушители предлагали сотрудникам полиции суммы от 100 до 10 000 леев, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, отсутствие водительских прав и другие нарушения ПДД. 7 случаев из 21 были зарегистрированы в Кишинёве, передаёт jurnal.md.

Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 6 лет и штрафы в размере от 100 000 до 200 000 леев.