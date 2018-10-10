С начала года около 3 тысяч водителей сели за руль без водительских прав

В течение 9 месяцев патрульные зарегистрировали более 2 700 водителей, севших за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, что на 300 случаев больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Национальный инспекторат патрулирования отмечает тот факт, что в последнее время всё больше водителей управляют автомобилем без наличия водительских прав, нарушая тем самым ПДД и ставя под угрозу жизни других участников дорожного движения. Стоит отметить, что такое нарушение карается штрафом в размере от 1 500 до 3 000 леев.

Примечательно также, что за последние 9 месяцев текущего года было оштрафовано 5 412 водителей, которые, сев за руль, не взяли своё водительское удостоверение, а в 2017 году таковых было 3 168. Согласно законодательству РМ, вождение транспортного средства лицом, не имеющим водительского удостоверения, карается штрафом в размере от 150 леев до 300 леев с применением 2 штрафных пунктов.

НИП предупреждает всех участников дорожного движения, что патрульные активизируют свою деятельность по выявлению и отстранению от вождения лиц, совершивших такие нарушения.