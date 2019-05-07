С начала года налоговая выявила более 2 000 владельцев квартир, незаконно сдававших их в аренду

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С января по апрель текущего года было заключено 4 426 договоров аренды недвижимости. В результате регистрации договоров в бюджет были собраны 6,6 млн леев, что на 1,4 млн леев больше доходов, полученных за аналогичный период предыдущего года.

Согласно данным на 30 апреля 2019 года, количество действующих договоров аренды составляет 10 559. В то же время, в течение апреля проводились проверки среди лиц, сдающих недвижимость в аренду, пишет realitatea.md. В результате с начала года были выявлены 2 124 физических лица, сдающих в аренду недвижимость в обход закона.