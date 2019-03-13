С начала года налоговая служба зарегистрировала более 2 000 договоров об аренде

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За первые 2 месяца 2019 года в Государственной налоговой службе (ГНС) зарегистрировано более 2 200 договоров найма и сдачи в наём недвижимого имущества. За этот период выявлено 962 собственника, сдающих недвижимость в аренду.

Налоговые инспекторы провели проверки у 74 человек, которые предоставляют в аренду жильё, обеспечив тем самым дополнительные выплаты в бюджет в размере 66,2 тыс. леев, пишет moldpres.md. За счёт пеней было получено 3,3 тыс. леев, а за счёт штрафов – 12,1 тыс. леев. В результате, за два месяца 2019 года 763 физических лица были призваны к соблюдению действующего законодательства.

За прошедший год в ГНС было зарегистрировано около 11 000 договоров аренды. Согласно законодательству, физические лица, сдающие в аренду недвижимость, должны платить налог в размере 7% от полученных доходов. Лица, которые не выполняют соответствующие обязательства, рискуют быть оштрафованными в соответствии с положениями Налогового кодекса.