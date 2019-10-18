С начала года количество правонарушений на границе выросло

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По заявлению главы Пограничной полиции Республики Молдова Росиана Василой, число преступлений на границе за последние 9 месяцев увеличилось.

С начала года зафиксировано 4 744 нарушения пограничного режима, тогда как за 9 месяцев прошлого года их было меньше: 3 281 инцидент, пишет moldpres.md. Так, на молдо-румынском участке границы зарегистрировано 496 случаев, на молдо-украинской границе – 453 случая.

Наиболее частые нарушения – отсутствие действительных документов, необходимых для пересечения границы, незаконный провоз товаров широкого потребления, алкоголя и табака, пишет источник.