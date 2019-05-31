С начала года более 2 000 правонарушителей привлекли к общественным работам (ВИДЕО)

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Более 2 000 граждан, осуждённых за незначительные нарушения, приговорили с начала этого года к неоплачиваемому труду в пользу общества. Больше всего подобных решений – свыше 100 – вынесли в Бельцах.

Троих осуждённых из столицы направили на ремонт детского сада на Чеканах. Один из нарушителей получил 133 часа общественных работ за то, что сел за руль пьяным, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия, пишет publika.md.

По данным Национального инспектората пробации, наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества исполняют 3 266 человек. Большинство из них – водители, которых поймали пьяными за рулём, пишет источник.