С начала года благодаря внимательным соседям полиции удалось раскрыть и предотвратить 122 преступления

С начала года благодаря внимательным соседям полиции удалось раскрыть и предотвратить 122 преступления

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Как сообщает источник, один из последних случаев произошел в селе Редиул Маре Дондюшанского района. Благодаря храбрости, ответственности и совестливому поведению лидера сектора наблюдения соседей, который своевременно позвонил участковому, стало возможным быстрое раскрытие кражи велосипеда и его возвращение владельцу. Полиции удалось установить, что подозреваемый причастен и к другим кражам, совершенным в этом районе. 

Программа “Соседское наблюдение” впервые была внедрена в Молдове в 2013 году. В настоящее время действуют 3000 таких секторов, в которых задействованы 32 тысячи человек. Только с начала этого года было образовано 22 сектора, в который вошли 242 человека.

Граждане, заинтересованные в создании подобного сектора в своем населенном пункте, могут обратиться за дополнительной информацией к своему участковому.

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