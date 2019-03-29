С момента запуска в службу 112 поступило почти 4 000 000 звонков

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Сегодня Единой службе экстренных вызовов 112 исполнился ровно год. За этот период операторы ежедневно обрабатывали не менее 12 000 звонков. Общее количество запросов достигло 3 900 000.

Большинство запросов поступало в “скорую” – 79,1%. На долю полиции пришлось 23,2%, а пожарных – 2,4%. Чаще всего в службу 112 обращались жители Кишинёва и Бельц, а также Оргеевского и Яловенского районов, передаёт moldpres.md.

Большинство вызовов принимаются операторами в первые 5 секунд. Среднее время обработки запроса составляет менее 40 секунд. Чаще всего речь идет о вызове врачей. К пожарным чаще всего обращаются с просьбой потушить возгорание или открыть двери, а к сотрудникам правоохранительных органов – с бытовыми конфликтами.