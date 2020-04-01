С момента введения ЧП полицейские выписали почти 200 штрафов за нарушения карантина и мер борьбы с коронавирусом

С момента введения ЧП полицейские выписали почти 200 штрафов за нарушения карантина и мер борьбы с коронавирусом

Почти 200 протоколов было составлено правоохранителями на имена людей, которые нарушили карантинный режим и/или ограничения, установленные комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

По словам министра внутренних дел Павла Войку, с момента введения режима чрезвычайного положения было выписано 192 протокола об административных нарушениях. В 119 случаях люди нарушили режим самоизоляции, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что 38 из протоколов были выписаны в отношении экономических агентов, а ещё 24 – в отношении перевозчиков.

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