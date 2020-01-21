В Григориополе BMW врезался в забор и опрокинулся. Водитель сбежал с места ДТП

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В Григориополе сегодня ночью водитель BMW не справился с управлением. Машину вынесло на территорию заброшенного дома. Автомобиль врезался в забор и опрокинулся на правый бок.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель с места ДТП скрылся, но милиции удалось установить его личность. Нарушителем оказался 29-летний житель Григориополя. Автомобилем он управлял по доверенности. Как пояснил мужчина, в момент аварии он был трезв, машину занесло, а убежал потому, что испугался.

У нарушителя взяты биопробы и направлены на экспертизу. Проводится разбирательство.