С круизного лайнера, где находились граждане Молдовы, сняли карантин

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С лайнера “Diamond Princess”, стоящего в Японии, сняли двухнедельный карантин из-за китайского коронавируса. Около 500 пассажиров и членов экипажа благополучно сошли сегодня на берег.

Корабль покинули граждане без симптомов заражения вирусом, а также те, кто не вступал в контакт с заболевшими, пишет tv8.md. Среди них – и трое наших соотечественников, которые чувствуют себя вполне хорошо.

По данным иностранных СМИ, пассажиров, которым было разрешено сойти с корабля, отвозят на автобусах к станциям в Иокогаме. Так, несколько стран уже организовали для своих граждан чартеры для перелёта на родину.