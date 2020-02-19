С круизного лайнера, где находились граждане Молдовы, сняли карантин

С круизного лайнера, где находились граждане Молдовы, сняли карантин

С лайнера “Diamond Princess”, стоящего в Японии, сняли двухнедельный карантин из-за китайского коронавируса. Около 500 пассажиров и членов экипажа благополучно сошли сегодня на берег.

Корабль покинули граждане без симптомов заражения вирусом, а также те, кто не вступал в контакт с заболевшими, пишет tv8.md. Среди них – и трое наших соотечественников, которые чувствуют себя вполне хорошо.

По данным иностранных СМИ, пассажиров, которым было разрешено сойти с корабля, отвозят на автобусах к станциям в Иокогаме. Так, несколько стран уже организовали для своих граждан чартеры для перелёта на родину.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md