С колядками по континентам

Как эмигранты из Молдовы чтут традиции своей страны за рубежом

У каждого народа – свои обычаи и традиции, но выходцы из Молдовы, приезжая на ПМЖ за границу, привозят сюда свои привычки – умеют закатить такой праздник, что торжество в молдавском стиле становится всеобщим. На просьбу «АиФ в Молдове» рассказать, как молдаване-эмигранты отмечают новогодние праздники, откликнулись друзья и знакомые из США, Израиля, Италии, Испании, Ирландии, ОАЭ, Англии, Франции и многих других стран.

Петух и до Америки долетит

Леонид и Стелла Тарабурка уехали за стабильным будущим для своих детей в США почти пятнадцать лет назад. Хотя и прошло немало времени, но до сих пор самые главные праздники в их семье – это Новый год и Рождество по новому стилю, к которым они привыкли с детства.

По словам Стеллы – хозяйки и кулинарной мастерицы, к новогоднему столу она готовит салаты, без которых ни один выходец из СССР не мыслит себе эти праздники, и, конечно, блюда традиционной молдавской кухни. Это, прежде всего, «прозрачный, как слеза младенца» (так говорит Стелла), холодец из домашнего петуха. На поиски этой необыкновенной птицы супруги даже отправляются далеко от дома – в ближайшие к штату Пенсильвания, где они проживают, фермерские хозяйства. Пару раз на стол в семью Тарабурка попадали и молдавские петухи, каким-то чудесным образом в ощипанном виде провезённые родственниками и друзьями мимо строгих американских таможенников в аэропорту. Конечно же, американский петух – не конкурент нашему, но, как говорится, за неимением лучшего…

– Будут рядом с холодцом на новогоднем столе и тарелки с фаршированным перцем и голубцами, с домашней лапшой, сваренной на бульоне из фермерской курицы, а на десерт – торт «шапка Гугуцэ», – делится своим кулинарным меню Стелла Тарабурка. – На Рождество нафарширую молочного поросёнка, приготовлю холодную кывырму из баранины. Раньше этот мясной деликатес нам только снился. Однако с тех пор как у нас в гостях побывали родители, которые раскрыли секрет его приготовления, а в русском магазине в Филадельфии появилось в продаже баранье мясо, проблема отпала. В меню у нас есть салаты «кишинёвский» и «ла тайфас» – в общем, одни любимые изыски.

Настоящий телепорт

Елена Ромм уехала в Израиль уже почти 17 лет назад. И по её рассказам, несмотря на то что в этой стране проживают более 1 млн выходцев из бывшего СССР и стран СНГ, празднование Нового года долгое время было личным делом каждого хотя бы потому, что аналогичный еврейский праздник – Рош а-Шана начинается осенью. Однако ситуация изменилась. Если ещё лет надцать назад искусственную ёлочку, мишуру, гирлянды и прочее евреи заказывали родственникам и друзьям, приезжавшим к ним с «доисторической» родины, то сегодня в Израиле в начале декабря уже повсеместно открыты ёлочные базары. Да и в магазинах (особенно в «русских») появляются упаковки варёной колбасы для неизменного салата оливье и шеренги бутылок шампанского. Более того, в последние годы в Яффе и Хайфе (города в центре и на севере Израиля) власти устанавливают живые ёлки, а президент в полночь обращается с поздравлением ко всем русскоязычным израильтянам: «З нови год, хаверим (друзья)!»

А самое приятное то, что с 2016 года 1 января официально было объявлено выходным днём!

– Эмигранты, в том числе и из Молдовы, празднуют Новый год по-разному, – рассказывает Елена Ромм. – Люди старшего поколения встречают его чаще за накрытым столом с селёдкой под шубой, оливье, шпротами и холодцом. Молдавские конфеты, вина и бренди – непременный атрибут праздничного стола! Кажется, что столы с традиционными новогодними блюдами буквально… телепортировались из советских хрущёвок в нынешние израильские квартиры.

Дубайские посиделки

Семья Попеску уже третий Новый год встречает в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Дубае. Главу семьи Виктора пригласили работать в эту страну как высокопрофессионального специалиста. По рассказу Юлии Попеску, Дубай – это достаточно светский город, который украшается и к Рождеству, и к Новому году.

– Новый год в Дубае отмечают с особым размахом, поэтому чуть ли не каждый год устанавливаются рекорды по организации праздника, грандиозности салютов и проведению мероприятий, – рассказывает Юлия. – У нас здесь сложилась многонациональная дружная компания: молдаване, украинцы, россияне, бакинцы. Каждый раз, когда встречаемся, в том числе и на новогодние праздники, слушаем песни разных народов, но всем нравится веселиться под наши заводные танцевальные мелодии. Само собой, каждая хозяйка готовит своё фирменное блюдо. Я вот угощаю гостей фаршированной индейкой.

На второй день после праздника, по уже установившейся традиции, Юлия варит мамалыгу и подаёт к ней все полагающиеся ингредиенты – токану, брынзу, сметану, скроб. И хотя Дубай – город мало сказать что сытный и изобильный, к новогодним праздникам семья Попеску уже заказала из Молдовы овечью брынзу, сырокопчёную колбасу, печень трески, молдавские конфеты «Грильяж», «Молдова» и «Метеорит».

Солим бочками

У Лилии Мокану стаж зарубежной жизни подлиннее. Всей семьёй уже четверть века живут Мокану во Франции, в пригороде Парижа, и мало что изменилось в ощущении зимних праздников, отмечает Лилия. Разве что стало на один праздник больше – добавилось католическое Рождество. Теперь покупают подарки в два этапа: на католическое Рождество и на Новый год.

К новогоднему столу подают у Мокану и блюда французской кухни, но не забывают о голубцах и холодце. Если петуха достать так же сложно, как в Америке, то найти солёную листовую капусту для голубцов легче – ведь в Париже есть румынские и русские магазины. Однако не так давно муж Лилии сам начал солить в бочках огурцы, помидоры, капусту – благо у них есть для этого все условия.

– Хотя во Франции есть всё, что душа пожелает, и порой даже вкусней, но ностальгия, тоска по дому заставляют нас считать присылаемые из Молдовы сладости и вина неповторимыми и дорогими сердцу, – признаётся Лилия Мокану. – У нас в семье, например, сложилась традиция: на большие праздники, в том числе и на Новый год, в первую очередь открывать только молдавское шампанское.

Лучшая марка

Ради будущего детей Елена Кёйбаш уехала в Ирландию лет десять назад, но очень тоскует по родине. Даже новогодние праздники на чужбине ей не кажутся такими весёлыми, как в родном молдавском селе, что на юге Молдовы, где живёт мама.

– В Ирландии можно купить все деликатесы мира, но мне ничего не хочется, – говорит с грустью Елена. – У меня в холодильнике какие хочешь деликатесы, отборная выпивка, но нигде в мире не чувствую праздник так, как дома! Этот постоянный дефицит – общения, родных и друзей, колядующих на пороге дома в новогоднюю ночь, запаха еды из печи, закруток из подвала. Но не у всех людей такие чувства. У поколения до тридцати, увы, по-моему, вообще нет тоски по родине и дому…

Поначалу Кейбаши даже делали новогодние маски вместе с одним эмигрантом, что привёз с собой костюм козы (капры), ходили по знакомым и колядовали. Сейчас же стало традицией просто собираться с земляками за одним столом. К Рождеству обязательно фаршируют индейку по рецепту бабушки. На столе есть и угощения, присланные родственниками. Несмотря на то что в городе Корк, где живёт Елена, есть магазин «Молдова», в котором продаётся всё, к чему привыкли, лучше марки, чем «от мамы», в мире не отыскать. А получают из дома наши молдаване ящики винограда, свежих гусей, копчёные свиные окорока, ну и, понятное дело, брынзу, домашнее вино, шампанское и даже… самогонку!

И таких историй о неразрывной связи молдаван-эмигрантов с исторической родиной – тысячи. В какой бы уголок земли не забросила выходцев из Молдовы жизнь, они с собой привозят наши традиции, национальные блюда и веселье, влюбляют в нашу страну и других людей. А что может быть лучше?

Подготовила Любовь Чегаровская