“С каждого депутата по тонне винограда”: президент предложил избранникам потратить первую зарплату на благое дело (ВИДЕО)

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По инициативе главы государства и Благотворительного фонда первой леди было куплено 50 тонн молдавского винограда, который в эти дни распределяют по всем детским садам страны. В рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” Игорь Додон рассказал, почему возникла такая идея.

– На прошлой неделе я увидел сообщение от одного производителя винограда, от женщины, которая выращивает виноград недалеко от Кишинева. Она жаловалась, что есть проблемы со сбытом продукции – в этом году был хороший урожай, и не успели все продать. Будучи на севере, в Сороках, в детском саду, мы решили приобрести 50 тонн винограда, которые уже были распределены по районам. Хочу вам сказать, что радость была безмерной, – рассказал президент.

В данной связи Игорь Додон порекомендовал всем политикам купить хотя бы по тонне винограда и отдать его детям – в школы, детсады или детские дома. В первую очередь, он предложил это сделать новоиспеченным депутатам.

– Вот те, кто сейчас в парламенте, – с каждого депутата по тонне винограда. Сколько это будет стоить? Приблизительно 6-7 леев килограмм, тонна винограда – 6-7 тысяч леев. Возьмите половину депутатской зарплаты или всю зарплату и купите каждый по 2 тонны. 200 тонн винограда. И, я думаю, что это будет очень красивый жест. Купите на первую зарплату виноград, а потом отдайте его детским садам, школам, детским домам. Ничего не будет, если вы не получите одну зарплату, особенно для тех, кто не ходит на заседания парламента. Покажите пример в поддержку отечественных производителей. Увидите, что люди это оценят. Было бы хорошо, чтобы это сделали все, – сказал он.