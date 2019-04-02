С этой недели и до Радоницы в Чадыр-Лунге будет курсировать бесплатный автобус

0

Каждую субботу апреля, вплоть до маленькой Пасхи (Радоницы) в Чадыр-Лунге будет курсировать дополнительный бесплатный автобус. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Маршрут будет проходить от конечной автобусной остановки, расположенной по улице Мичурина, до нового кладбища. Как отметили местные власти Чадыр-Лунги, транспорт будет организован в основном для людей пожилого возраста, пишет gagauzinfo.md.

Решение было принято в связи с тем, что в предпасхальные дни многие горожане ходят на кладбище, чтобы почистить территорию и привести в порядок могилы родственников. Происходит это, в основном, по субботам. Поэтому для того, чтобы облегчить пожилым людям этот процесс, местные власти приняли решение организовать дополнительный транспорт, который будет перевозить горожан бесплатно.