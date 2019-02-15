“С этим надо заканчивать!”: Социалисты остановят деградацию системы образования в Молдове (ВИДЕО)

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Система образования в Молдове деградировала, и сложившуюся ситуацию срочно нужно решать. Об этом в рамках пресс-конференции сообщили кандидаты в депутаты Партии социалистов, уделив особое внимание положению дел в данной отрасли.

Как рассказал кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №9, муниципальный советник ПСРМ в Бельцах, бывший директор школы Александр Усатый, внедрение куррикулума отбросило молдавскую систему образования назад, после чего ситуация несколько стабилизировалась, однако, начиная с 2009 года, процесс деградации в этой системе стал очевидным. В данной связи Усатый напомнил о печально известных бывших министрах Михаиле Шляхтицком, Майе Санду и Корине Фусу, которые не привнесли в систему образования ничего положительного, а, наоборот, усугубили ситуацию.

– Вспомните хотя бы Кодекс об образовании, который однозначно нужно не то, чтобы пересмотреть, а принять новый. Он обернулся закрытием школ, решением о перевозке учащихся в сельской местности на автобусах, перегруженными учебными программами по всем дисциплинам. Учащиеся не в силах усвоить программный материал в том объеме, который им дают педагоги во время уроков и дальше, самостоятельно выполняя домашние задания. Если даже некоторые лицеи могут похвастать определенными хорошими достижениями, то это ценой огромных финансовых затрат со стороны родителей, который вынуждены брать репетиторов, – пояснил он.

Усатый также отметил, что внедрение камер на экзаменах на степень бакалавра никак не улучшило результаты тестирования, а порядка 50% учащихся не сдают их, что оборачивается стрессом для молодежи и ставит под вопрос их возможность дальнейшего получения образования. Социалист уверен, что все ошибки, которые были допущены властью, необходимо исправлять, чем, в том числе, и будут заниматься социалисты.

Советник фракции ПСРМ в парламенте по вопроса образования Алла Урсу-Анточ обратила внимание на то, что некачественный менеджмент Министерства образования привел к тому, что учащиеся стали на 40% чаще бросать школу. Не лучшим образом обстоит ситуация с высшим образованием. Студенческие общежития находятся в плачевном состоянии, их наводнили крысы, а капитальный ремонт не делался десятки лет.

– Партия социалистов ставит перед собой цель отремонтировать все студенческие общежития. Кроме того, мы намерены инвестировать в дидактические кадры. В последнее время учителей постоянно унижали, требуя от них очень многого, но не инвестируя в них. Также приоритетом станет обмен опытом с другими странами, – сказала она.

Также, по ее словам, социалисты намерены вернуть систему финансирования ВУЗов, которая была до 2009 года, и вернуть отмененную ранее должность заместитель директора по воспитательной части.

Кандидат в депутаты ПСРМ Владимир Односталко отметил, что если в 2010 году число действующих на территории нашей страны школ составляло 1526, то в 2019 оно сократилось до 1246. Таким образом, закрыто 280 школ, а реорганизованы – 304 школы. 667 классов были уплотнены – в них учатся по 35 человек и больше. Только за последние 3 года были закрыты 83 школы, добавил он.

Кроме того, с 2010 по 2018 годы 9700 учителей были сокращены, из которых 3100 – только за последние 3 года, подчеркнул Односталко. Педагогов, которым 60 лет и больше, составляют 27% от общего числа кадров, а молодые специалисты не стремятся идти в систему.

– Мы вернем те времена, когда быть педагогом было модно, когда это была престижная профессия, когда педагогов уважали, – добавил он.

Односталко также отметил, что за последние 9 лет учащихся в Молдове стало на 18 тысяч меньше, что говорит о том, что нашу республику покидают целыми семьями. Чаще всего число школьников сокращается в сельской местности, что приведет к вымиранию данных населенных пунктов, сказал социалист. Сократилось и число студентов: на 44%. Это катастрофа, считает Односталко.

– У нас нет системы профориентации. Студенты предоставлены сами себе. Нет гарантии трудоустройства, нет государственного заказа специалистов, – добавил он.

Односталко также раскритиковал ситуацию в студенческих общежитиях, а также размер стипендий. Не обошел он вниманием и систему оплаты труда дидактических кадров, напомнив о том, что ранее фракция ПСРМ в Муниципальном совете добилась выплаты надбавок учителям и работникам детских садов, но, в результате принятого правительством решения, муниципалитету запрещено с 2019 года выплачивать надбавку к зарплате работников.

– Мы обязательно пересмотрим нынешний Кодекс об образовании и подготовим его заново, с участием всех специалистов, директоров школ, общественников, родителей, чьих детей в первую очередь касается этот документ. Мы обязательно проведем ревизию учебных заведений, которые были закрыты, откроем их там, где они были нужны. Мы разберемся с этим, потому что мы занимаемся не только образованием, но и демографией. До чего довели образование, что к нему применяют термин “рентабельно” или “нерентабельно”. Это ужас, с этим надо заканчивать, – подчеркнул он.