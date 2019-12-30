С января вырастут пособия для некоторых категорий граждан

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С 1 января 2020 года увеличится на 150% размер социального пособия для пожилых людей со страховым стажем меньше 15 лет, не имеющих право на пенсию по возрасту. Если до сих пор эти лица получали 215,87 леев, то со следующего года размер данного пособия составит 539,67 леев в месяц.

Как отмечается в пресс-релизе НКСС, с будущего года увеличится на 100% ежемесячное социальное пособие для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время, пишет ipn.md, пособие для лиц с тяжёлыми ограничениями возможностей составляет 323,80 лея, для лиц с выраженными ограничениями возможностей – 302,21 лея, а для лиц со средними ограничениями – 215,87 леев. После повышения ежемесячное пособие для данной категории граждан составит: 647,60 леев – для лиц с тяжёлыми ограничениями возможностей, 604,42 лея – для лиц с выраженными ограничениями и 431,74 лея в месяц – для лиц со средними ограничениями возможностей.

По данным НКСС, с 1 января повышенные социальные пособия получат 9 046 пожилых людей, имеющих страховой стаж менее 15 лет. Также получат повышенные пособия 12 672 человека с ограниченными возможностями, из которых 1 495 – с тяжёлыми ограничениями возможностей, 6 521 – с выраженными ограничениями возможностей и 4 656 – со средними ограничениями.