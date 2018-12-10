С января в столице начнут курсировать 5 беспроводных троллейбусов (ВИДЕО)

Пять беспроводных троллейбусов появятся на дорогах столицы в начале следующего года. Власти пока не решили, по каким маршрутам они будут курсировать.

На данный момент в Кишинёве занимаются сборкой 10 троллейбусов, привезённых из Минска, 5 из которых — беспроводные. В 2019 году планируется запустить ещё 15 новых троллейбусов, передаёт protv.md.

В скором времени будут объявлены и маршруты нового транспорта. Стоит отметить, что цена обычного троллейбуса составляет 150 тысяч евро, в то время как беспроводного — 200 тысяч евро.