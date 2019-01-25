С февраля поезд Кишинёв-Яссы будет курсировать 3 раза в неделю

0

Начиная с 1 февраля поезд, курсирующий по маршруту “Кишинёв-Яссы” (станция Сокола), будет отправляться три раза в неделю вместо двух, как это было ранее. Отправление будет происходить с железнодорожного вокзала Кишинёва по пятницам, субботам и воскресеньям, в 06:10.

Поезд прибудет на железнодорожную станцию Сокола в 10:15. Отправление обратно — в 17:40. Поезд прибывает в Кишинёв в 21:32.

Стоимость билета 1-го класса составляет 130 леев, 2-го класса — 100 леев, а 3-го — 90 леев, передаёт unimedia.info. Поезд также совершает остановки на станциях в Калараше и Унгенах.