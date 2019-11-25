“С двумя елками ходить не будем”: Чебан рассказал о планах по организации зимних праздников в столице

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В этом году примария муниципия Кишинев и правительство вместе организуют рождественскую ярмарку. Об этом объявил генеральный примар Ион Чебан

– Сегодня в правительстве мы проведем заседание по поводу зимних праздников. У нас будет единая концепция – правительство, примария и экономические агенты. Хочу заверить вас в том, что у нас будут красивые праздники. Мы потеряли немного времени, но мы не будем ходить с двумя елками, будет красиво, – сказал Чебан.

В то же время примар призвал преторов секторов благоустроить их должным образом.

– Нужно обустроить места, куда люди смогут прийти на елку, на небольшую ярмарку, где будут развлечения для детей, чтобы не приходилось каждый вечер ездить в центр, – отметил он.