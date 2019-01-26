С чем социалисты идут на выборы: предвыборная платформа ПСРМ (ДОКУМЕНТ)

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Начиная со вчерашнего дня, социалисты раздают по всей республике свою предвыборную платформу. Она отражает главные цели и задачи, которые формирование ставит перед собой и обязуется реализовать после прихода к власти.

Это:

Сохранение и укрепление государственности. Молдова должна стать президентской республикой, а в школах страны должна изучаться история Молдовы;

Восстановление отношений с Россией. Наша республика должна стать мостом между Западом и Востоком;

Повышение зарплат и пенсий. Бесплатное образование и здравоохранение;

Нет коррупции! Подлинная, а не мнимая судебная реформа;

Межнациональный мир и объединение страны.

Каждый из тезисов содержит конкретные пункты. Ознакомиться с ними можно в документе ниже.

– Партия социалистов – единственная из всех партий в избирательной гонке, у которой есть четкое видение (программа на несколько лет) развития страны, столицы, округов. Программы разработаны специалистами в области экономики и финансов, социальной политики, правопорядка. Партия социалистов – единственная из всех партий в избирательной гонке, у которой сегодня разработаны сотни законопроектов под программные цели и задачи. Законопроекты уже разработаны – их нужно проголосовать большинством в Парламенте. От пенсий и зарплат до материнского капитала, от системы образования до здравоохранения, от программ экономического развития до инфраструктурных проектов. Партия социалистов – единственная из всех партий в избирательной гонке, которая постоянно на протяжении последних лет проводит приемы граждан и взаимодействует напрямую с народом. Даже в этих условиях, только за последние два месяца наши активисты по всей стране собрали тысячи предложений/наказов практически в каждом населенном пункте страны для обновления программных целей и точечных задач. Вместе победим! У Молдовы есть будущее! – отметил секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан

Напомним, вчера социалисты официально дали старт своей предвыборной кампании. Выборы в парламент Молдовы пройдут 24 февраля 2019 года.