С бакалавром посложней

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Онлайн-обучение, к которому в период карантина вынуждены прибегнуть учебные заведения страны, не позволит детям нормально подготовиться к сдаче переходных экзаменов в 4 и 9 классах и в выпускных – 12-х. Не собираются ли власти отменить в этом году экзамены? А. Хариту, Резина

Отвечает Игорь Шаро`в, министр образования, культуры и науки РМ:

– Министерство считает целесообразным не организовывать тестирование начального образования. Мы также считаем, что рационально не проводить выпускные экзамены и в 9-х классах. Аттестаты будут выданы на основании средних годовых оценок за 7 – 9 классы.

Для 12-х классов министерство примет окончательное решение в зависимости от даты возобновления занятий. Мы проанализировали опыт европейских государств и предлагаем провести экзамены на степень бакалавра в конце июня – начале июля в том случае, если кризисная ситуация будет преодолена.